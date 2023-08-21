Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сафиуллин покидает турнир в Уинстон-Сейлеме, потерпев поражение в первом круге

Сафиуллин покидает турнир в Уинстон-Сейлеме, потерпев поражение в первом круге
Комментарии

Российский теннисист Роман Сафиуллин, 63-я ракетка мира, потерпел поражение на старте хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Спортсмен в трёх сетах проиграл 103-й ракетке мира из Аргентины Хуан-Мануэлю Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. По ходу матча Роман Сафиуллин выполнил семь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из семи и допустил 11 двойных ошибок. На счету Хуан-Мануэля Серундоло — девять подач навылет, 2 реализованных брейк-пойнта из 14 и восемь двойных ошибок.

Во втором раунде аргентинский теннисист встретится с десятым сеяным турнира Янником Ханфманом, 50-й ракеткой мира из Германии. Ранее у спортсменов не было личных встреч.

Уинстон-Сейлем. 1-й круг
20 августа 2023, воскресенье. 22:15 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		3 6
         
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023