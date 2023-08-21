Сафиуллин покидает турнир в Уинстон-Сейлеме, потерпев поражение в первом круге
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Российский теннисист Роман Сафиуллин, 63-я ракетка мира, потерпел поражение на старте хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Спортсмен в трёх сетах проиграл 103-й ракетке мира из Аргентины Хуан-Мануэлю Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.
Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. По ходу матча Роман Сафиуллин выполнил семь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из семи и допустил 11 двойных ошибок. На счету Хуан-Мануэля Серундоло — девять подач навылет, 2 реализованных брейк-пойнта из 14 и восемь двойных ошибок.
Во втором раунде аргентинский теннисист встретится с десятым сеяным турнира Янником Ханфманом, 50-й ракеткой мира из Германии. Ранее у спортсменов не было личных встреч.
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