Мария Саккари проводит 100-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга WTA
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Греческая теннисистка Мария Саккари проводит 100-ю неделю подряд в первой десятке рейтинга WTA.
В мировом рейтинге, который обновился вчера, 21 августа, Саккари располагается на восьмой строчке. Впервые в карьере она попала в топ-10 в сентябре 2021 года. Лучшим результатом Марии было третье место в марте 2022 года.
Лидерство в рейтинге сохранила польская теннисистка Ига Свёнтек (9955 очков). На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси (8746), на третьем — Джессика Пегула из США (5945).
Четвёртое место занимает Елена Рыбакина (Казахстан), пятое — Онс Жабер (Тунис), шестое — Кори Гауфф (США), седьмое — Каролин Гарсия (Франция), девятое — Маркета Вондроушова (Чехия), а десятое — Каролина Мухова (Чехия).
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