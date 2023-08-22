Мария Саккари проводит 100-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари проводит 100-ю неделю подряд в первой десятке рейтинга WTA.

В мировом рейтинге, который обновился вчера, 21 августа, Саккари располагается на восьмой строчке. Впервые в карьере она попала в топ-10 в сентябре 2021 года. Лучшим результатом Марии было третье место в марте 2022 года.

Лидерство в рейтинге сохранила польская теннисистка Ига Свёнтек (9955 очков). На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси (8746), на третьем — Джессика Пегула из США (5945).

Четвёртое место занимает Елена Рыбакина (Казахстан), пятое — Онс Жабер (Тунис), шестое — Кори Гауфф (США), седьмое — Каролин Гарсия (Франция), девятое — Маркета Вондроушова (Чехия), а десятое — Каролина Мухова (Чехия).