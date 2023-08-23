Александрова — Саснович: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Кливленде

Сегодня, 23 августа, состоится матч второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Беларуси Александрой Саснович (68-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском и начнётся чуть позже 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Александра Саснович во втором круге турнира в Кливленде.
|1
|2
|3
|
|
Отметим, что Александрова и Саснович трижды встречались на корте. Все встречи завершились победой россиянки. Она обыгрывала белоруску в первом раунде квалификации в Санкт-Петербурге в 2017 году, в финале турнира в Лиможе в 2019 году, а также в полуфинале турнира в Хертогенбосхе этим летом.
- 23 августа 2023
-
15:00
-
13:22
-
12:35
-
12:24
-
12:07
-
11:45
-
10:45
-
10:20
-
02:36
-
01:35
-
01:21
-
00:06
- 22 августа 2023
-
22:47
-
19:39
-
19:28
-
19:07
-
15:33
-
14:01
-
11:00
-
09:00
-
05:55
-
04:21
-
01:10
-
00:56
-
00:46
-
00:30
-
00:14
-
00:04
- 21 августа 2023
-
23:42
-
22:58
-
22:24
-
22:05
-
21:36
-
21:20
-
20:36