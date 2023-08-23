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Александрова — Саснович: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Кливленде

Александрова — Саснович: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Кливленде
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Сегодня, 23 августа, состоится матч второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Беларуси Александрой Саснович (68-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Александра Саснович во втором круге турнира в Кливленде.

Кливленд. 2-й круг
23 августа 2023, среда. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Александра Саснович
68
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Отметим, что Александрова и Саснович трижды встречались на корте. Все встречи завершились победой россиянки. Она обыгрывала белоруску в первом раунде квалификации в Санкт-Петербурге в 2017 году, в финале турнира в Лиможе в 2019 году, а также в полуфинале турнира в Хертогенбосхе этим летом.

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