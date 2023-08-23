Веснина: Джокович и Алькарас — главные фавориты US Open, Медведеву будет очень тяжело

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего мужского US Open.

«Джокович и Алькарас — главные фавориты на титул US Open. В этом сезоне именно они разыгрывали друг с другом все основные финалы. Это новое глобальное противостояние мужского тура! Идёт борьба между молодостью и опытом. Пока непонятно, кто из них сильнее. Очень интересно понаблюдать, как они будут добираться до финала.

Конечно же, многое будет зависеть от турнирной сетки. Не стоит забывать про сильных игроков из топ-10, которые могут навязать борьбу Карлосу и Новаку: Медведев, Зверев, Хуркач, Рублёв, Циципас.

Для Дани US Open — счастливый турнир. Он всегда неплохо проводил американскую серию турниров. Будет очень сложно, но Даниила точно не стоит списывать со счетов раньше времени! Также Хачанов возвращается после травмы. Конечно же, его не надо записывать в число фаворитов. Но Карен не будет лёгким соперником ни для кого на этом «Шлеме»», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.