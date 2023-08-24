Джон Иснер объявил о завершении карьеры после US Open
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Американский теннисист Джон Иснер объявил об уходе из профессионального тенниса после Открытого чемпионата США.
«После более чем 17 лет в ATP, пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Этот перемена будет непростой, но я с нетерпением жду каждой её секунды вместе со своей замечательной семьёй. US Open будет моим последним турниром», — написал Иснер в своём «твиттере».
Иснер за профессиональную карьеру завоевал 16 титулов ATP в одиночном разряде. В 2018 году он доходи до полуфинала Уимблдона. На данный момент американский теннисист является 158-й ракетой мира. Лучшим достижениям американца является восьмая строчка в рейтинге ATP.
Открытый чемпионат США пройдёт с 28 августа по 9 сентября.
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