Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джон Иснер объявил о завершении карьеры после US Open

Джон Иснер объявил о завершении карьеры после US Open
Комментарии

Американский теннисист Джон Иснер объявил об уходе из профессионального тенниса после Открытого чемпионата США.

«После более чем 17 лет в ATP, пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Этот перемена будет непростой, но я с нетерпением жду каждой её секунды вместе со своей замечательной семьёй. US Open будет моим последним турниром», — написал Иснер в своём «твиттере».

Иснер за профессиональную карьеру завоевал 16 титулов ATP в одиночном разряде. В 2018 году он доходи до полуфинала Уимблдона. На данный момент американский теннисист является 158-й ракетой мира. Лучшим достижениям американца является восьмая строчка в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат США пройдёт с 28 августа по 9 сентября.

Материалы по теме
Только чудо помешает Джоковичу снова стать 1-й ракеткой! Рейтинговые расклады на US Open
Только чудо помешает Джоковичу снова стать 1-й ракеткой! Рейтинговые расклады на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android