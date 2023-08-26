Мария Шарапова в компании бывшего агента посетила US Open — 2023

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова прилетела в Нью-Йорк и посетила US Open – 2023 в компании своего бывшего агента Макса Айзенбада.
Фото: из личного архива Марии Шарапова
Отметим, что ранее Шарапова посетила «Мастерс» в Торонто (Канада).
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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