Бьянка Андрееску снялась с турнира US Open

Чемпионка US Open – 2019, 51-я ракетка мира, канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с хардового турнира категории «Большой шлем» US Open. Об этом сообщили организаторы на официальной странице соревнований в «Твиттере».
Её место в основной сетке займёт лаки-лузер или спортсмен, прошедший квалификацию.
Ранее спортсменка сообщала, что её проблемы со спиной оказались серьёзнее, чем она подозревала. Андрееску прошла медицинское обследование, в ходе которого выявили небольшой стрессовый перелом в спине, из-за чего спортсменка пропустила турнир в Цинциннати, однако теннисистка готовилась к возвращению на US Open.
Турнир стартует в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа.
На соревнованиях WTA-1000 в Монреале (Канада) спортсменка в двух сетах проиграла 51-й ракетке мира из Италии Камиле Джорджи на старте турнира.
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