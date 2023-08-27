Себастьян Баэс выиграл турнир ATP в Уинстон-Сейлеме

В ночь на 27 августа по московскому времени на центральном корте стадиона «Вейк Форест Теннис Сентер» в Уинстон-Сейлеме (США) прошёл финальный матч турнира категории ATP 250. В нём шестой сеяный аргентинец Себастьян Баэс одержал победу над пятым сеяным чехом Иржи Легечкой со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 34 минуты.
Баэс сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник четыре раза подал на вылет, четырежды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из семи. Всего Баэс выиграл 71 очко в матче, а Легечка — 61.
Для Баэса эта победа стала четвёртой на турнирах ATP в одиночном разряде. В прошлом году он выиграл соревнования в Эшториле, а в этом — в Кордове и Кицбюэле. Эти три победы были одержаны на грунтовом покрытии, а в Уинстон-Сейлеме аргентинец впервые стал лучшим на харде.
- 27 августа 2023
-
02:03
- 26 августа 2023
-
23:20
-
22:36
-
22:12
-
21:49
-
21:41
-
20:57
-
20:41
-
20:02
-
19:35
-
19:14
-
18:44
-
18:26
-
17:36
-
17:00
-
16:54
-
16:24
-
16:22
-
15:58
-
15:53
-
15:37
-
15:20
-
15:00
-
14:43
-
14:41
-
14:26
-
13:53
-
13:37
-
13:04
-
12:51
-
12:42
-
12:34
-
11:53
-
11:43
-
11:31