Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Олимпийский чемпион в миксте Джек Сок объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион в миксте Джек Сок объявил о завершении карьеры
Комментарии

Олимпийский чемпион 2016 года в миксте, 30-летний американский теннисист Джек Сок объявил о завершении профессиональной карьеры.

На победной Олимпиаде Сок выступал в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндс, в финале они обыграли пару Раджив Рам — Винус Уильямс (оба — США). Спортсмен также дважды выигрывал Уимблдон в парном разряде (2014 — в паре с канадцем Вашеком Поспишилом, 2018 — с американцем Майком Брайаном) и один раз — US Open (2018 — с Брайаном), а в 2011 году вместе со своей соотечественницей Мелани Уден стал победителем Открытого чемпионата США в миксте.

В одиночном разряде лучшей позицией Сока в рейтинге ATP была восьмая, которую он занял в ноябре 2017 года. На момент завершения карьеры американец являлся 485-й ракеткой мира.

Сок выиграл четыре титула в одиночном разряде, среди них — победа на «Мастерсе» в Париже в 2017 году. На турнирах «Большого шлема» теннисист дальше четвёртого круга не проходил.

Материалы по теме
Руне и Возняцки готовятся к парижской Олимпиаде в миксте! А какие пары вы ждёте ещё?
Руне и Возняцки готовятся к парижской Олимпиаде в миксте! А какие пары вы ждёте ещё?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android