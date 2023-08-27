Олимпийский чемпион в миксте Джек Сок объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2016 года в миксте, 30-летний американский теннисист Джек Сок объявил о завершении профессиональной карьеры.

На победной Олимпиаде Сок выступал в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндс, в финале они обыграли пару Раджив Рам — Винус Уильямс (оба — США). Спортсмен также дважды выигрывал Уимблдон в парном разряде (2014 — в паре с канадцем Вашеком Поспишилом, 2018 — с американцем Майком Брайаном) и один раз — US Open (2018 — с Брайаном), а в 2011 году вместе со своей соотечественницей Мелани Уден стал победителем Открытого чемпионата США в миксте.

В одиночном разряде лучшей позицией Сока в рейтинге ATP была восьмая, которую он занял в ноябре 2017 года. На момент завершения карьеры американец являлся 485-й ракеткой мира.

Сок выиграл четыре титула в одиночном разряде, среди них — победа на «Мастерсе» в Париже в 2017 году. На турнирах «Большого шлема» теннисист дальше четвёртого круга не проходил.