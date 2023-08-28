Чесноков: Самсонова и Касаткина могут показать хорошие результаты на US Open

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США.

«Мне кажется, что нашим теннисисткам будет непросто на US Open. Хорошие результаты могут показать Самсонова и Касаткина, думаю, они пройдут дальше остальных россиянок. Самсонова, если будет играть так же, как в Монреале, вообще может быть претендентом на победу. Основными фаворитами, на мой взгляд, будут Ига Свёнтек, Арина Соболенко, Елена Рыбакина. Но Рыбакиной я отдал бы меньшее предпочтение, потому что она пока не в порядке», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

В матче первого круга Самсонова сыграет с Клэр Лю из США, а Касаткина встретится с другой американкой — Алисией Паркс. В прошлом году победу в US Open одержала Ига Свёнтек из Польши.