Чесноков: Самсонова и Касаткина могут показать хорошие результаты на US Open
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США.
«Мне кажется, что нашим теннисисткам будет непросто на US Open. Хорошие результаты могут показать Самсонова и Касаткина, думаю, они пройдут дальше остальных россиянок. Самсонова, если будет играть так же, как в Монреале, вообще может быть претендентом на победу. Основными фаворитами, на мой взгляд, будут Ига Свёнтек, Арина Соболенко, Елена Рыбакина. Но Рыбакиной я отдал бы меньшее предпочтение, потому что она пока не в порядке», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.
В матче первого круга Самсонова сыграет с Клэр Лю из США, а Касаткина встретится с другой американкой — Алисией Паркс. В прошлом году победу в US Open одержала Ига Свёнтек из Польши.
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