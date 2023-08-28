Соболенко: чувствую себя готовой и физически, и ментально

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, как находит баланс с необходимым отдыхом, и прокомментировала свой физический и ментальный уровень.
«Физически чувствую себя очень сильной, а ментально – даже сильнее, чем раньше. Вероятно, из-за количества матчей в этом году.
Должен быть хороший баланс между матчами, подготовкой и восстановлением. У меня есть физиотерапевт и моя команда, им хорошо удаётся распределять время между тренировками и восстановлением. Чувствую себя готовой и физически, и ментально. Я мотивирована и прекрасно себя чувствую.
Пауза точно была нужна – ненадолго забыть о теннисе, хотя бы на пару дней, чтобы очень сильно не расстраиваться.
У меня много опыта. И побед, и поражений в тяжёлых матчах. Я усвоила, что в таких матчах ты не проигрываешь, а учишься быть сильнее. Знаю, что в будущем тяжёлые поражения помогут мне выигрывать великолепные матчи.
Поэтому у меня короткая память. Ладно, я проиграла, урок усвоен, пора двигаться дальше. Знаю, что этот матч поможет мне в будущем», – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом турнира.
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