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Четвёртая ракетка мира Руне завершил выступление на US Open в первом круге

Четвёртая ракетка мира Руне завершил выступление на US Open в первом круге
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Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне завершил выступление на US Open – 2023.

В матче первого круга Руне (4) со счётом 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 проиграл 63-й ракетке мира, 30-летнему испанцу Роберто Карбальес-Баэне. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 38 минут. Руне два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Карбальес-Баэны семь эйсов, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующим соперником испанца в Нью-Йорке станет победитель матча Аслан Карацев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия).

Отметим, что Руне впервые в карьере был посеян на турнире «Большого шлема» под высоким четвёртым номером.

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 19:45 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
63
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6
3 		6 3 2
             
Хольгер Руне
4
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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