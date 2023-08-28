Четвёртая ракетка мира Руне завершил выступление на US Open в первом круге
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Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне завершил выступление на US Open – 2023.
В матче первого круга Руне (4) со счётом 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 проиграл 63-й ракетке мира, 30-летнему испанцу Роберто Карбальес-Баэне. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 38 минут. Руне два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Карбальес-Баэны семь эйсов, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующим соперником испанца в Нью-Йорке станет победитель матча Аслан Карацев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия).
Отметим, что Руне впервые в карьере был посеян на турнире «Большого шлема» под высоким четвёртым номером.
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