Кудерметова не смогла выйти во второй круг US Open, проиграв Пере

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open 16-я сеяная Кудерметова потерпела поражение от американки Бернарды Перы со счётом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Кудерметова трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 из 12 брейк-пойнтов. Пера выполнила три эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн трансляцию матча Вероника Кудерметова — Бернарда Пера в первом круге US Open.

За выход в третий круг US Open Пера сыграет с победительницей матча между словачкой Викторией Грунчаковой и китаянкой Сиюй Ван.