Кудерметова не смогла выйти во второй круг US Open, проиграв Пере
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open 16-я сеяная Кудерметова потерпела поражение от американки Бернарды Перы со счётом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.
Кудерметова трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 из 12 брейк-пойнтов. Пера выполнила три эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн трансляцию матча Вероника Кудерметова — Бернарда Пера в первом круге US Open.
За выход в третий круг US Open Пера сыграет с победительницей матча между словачкой Викторией Грунчаковой и китаянкой Сиюй Ван.
US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 20:30 МСК
73
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
2 : 0
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Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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