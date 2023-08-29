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Руне: на US Open я не получил преимуществ в корте, это явно разочаровывает

Руне: на US Open я не получил преимуществ в корте, это явно разочаровывает
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Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне после поражения в первом круге прокомментировал свои претензии в адрес организаторов US Open – 2023.

«Играть на пятом корте не сложно, дело в другом. На нём ты ближе к публике. За счёт этого атмосфера приятнее. Никаких проблем с кортом. Я просто не ожидал, что буду играть на таком корте.

Чем выше вы продвигаетесь в рейтинге, тем больше преимуществ получаете, играете в лучших условиях. Думаю, это нормально. ATP поступает так со всеми игроками. Но что касается меня, здесь этого не сделали, так что это явно разочаровывает. Но я не собираюсь винить корт в проигрыше. Соперник играл очень, очень солидно. Спасибо ему», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.

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