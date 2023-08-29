Руне: на US Open я не получил преимуществ в корте, это явно разочаровывает
Поделиться
Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне после поражения в первом круге прокомментировал свои претензии в адрес организаторов US Open – 2023.
«Играть на пятом корте не сложно, дело в другом. На нём ты ближе к публике. За счёт этого атмосфера приятнее. Никаких проблем с кортом. Я просто не ожидал, что буду играть на таком корте.
Чем выше вы продвигаетесь в рейтинге, тем больше преимуществ получаете, играете в лучших условиях. Думаю, это нормально. ATP поступает так со всеми игроками. Но что касается меня, здесь этого не сделали, так что это явно разочаровывает. Но я не собираюсь винить корт в проигрыше. Соперник играл очень, очень солидно. Спасибо ему», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
00:26
-
00:15
- 28 августа 2023
-
23:44
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:15
-
21:54
-
21:44
-
20:43
-
20:35
-
20:18
-
20:13
-
20:08
-
20:04
-
19:58
-
19:48
-
19:46
-
19:38
-
19:19
-
18:56
-
18:30
-
18:06
-
17:53
-
17:38
-
17:00
-
16:57
-
16:36
Партнерский контент