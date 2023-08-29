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Павел Котов потерпел поражение на старте US Open — 2023

Павел Котов потерпел поражение на старте US Open — 2023
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98-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата США – 2023.

В стартовом матче Котов со счётом 5:7, 7:5, 3:6, 5:7 уступил 110-й ракетке мира, представителю Австралии Ринки Хидзикате (WC). Встреча теннисистов продлилась ровно 4 часа. Котов восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Хидзикаты пять эйсов, четыре двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 26.

Следующим соперником австралийца на US Open станет победитель матча Себастьян Корда (США, 31) — Мартон Фучович (Венгрия).

US Open — 2023 у мужчин продлится до 10 сентября. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 21:00 МСК
Ринки Хидзиката
110
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		5 6 7
5 		7 3 5
             
Павел Котов
98
Россия
Павел Котов
П. Котов
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