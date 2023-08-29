Павел Котов потерпел поражение на старте US Open — 2023

98-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата США – 2023.

В стартовом матче Котов со счётом 5:7, 7:5, 3:6, 5:7 уступил 110-й ракетке мира, представителю Австралии Ринки Хидзикате (WC). Встреча теннисистов продлилась ровно 4 часа. Котов восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Хидзикаты пять эйсов, четыре двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 26.

Следующим соперником австралийца на US Open станет победитель матча Себастьян Корда (США, 31) — Мартон Фучович (Венгрия).

US Open — 2023 у мужчин продлится до 10 сентября. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.