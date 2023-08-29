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Аслан Карацев с победы стартовал на US Open

Российский теннисист Аслан Карацев с победы стартовал на US Open. В матче первого круга он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Карацев выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Карацев встретится с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, который в своём матче первого круга обыграл Хольгера Руне.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.