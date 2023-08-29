Остапенко обыграла Паолини и вышла во второй круг US Open
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Осипенко одержала победу над теннисисткой из Италии Ясмине Паолини со счётом 6:2, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
Остапенко шесть раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Паолини ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в третий круг US Open Анна Калинская сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Элина Аванесян (Россия).
Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлым победителем US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.
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