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Остапенко обыграла Паолини и вышла во второй круг US Open

Остапенко обыграла Паолини и вышла во второй круг US Open
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Осипенко одержала победу над теннисисткой из Италии Ясмине Паолини со счётом 6:2, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Остапенко шесть раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Паолини ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в третий круг US Open Анна Калинская сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Элина Аванесян (Россия).

Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлым победителем US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 02:15 МСК
Елена Остапенко
21
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 1
         
Ясмине Паолини
35
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Комментарии
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