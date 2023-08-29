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Мирра Андреева с победы стартовала на US Open

Мирра Андреева с победы стартовала на US Open
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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга она обыграла австралийку Оливию Гадеки со счётом 6:1, 3:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 час 4 минуты. За это время Гадеки сделала четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету россиянки три подачи навылет, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Андреева сыграет с победителем пары Лаура Зигемунд (Германия) – Кори Гауфф (США).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер из Туниса.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 02:25 МСК
Оливия Гадеки
139
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
1 		6 6
         
Мирра Андреева
63
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Комментарии
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