Мирра Андреева с победы стартовала на US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга она обыграла австралийку Оливию Гадеки со счётом 6:1, 3:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 час 4 минуты. За это время Гадеки сделала четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету россиянки три подачи навылет, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Андреева сыграет с победителем пары Лаура Зигемунд (Германия) – Кори Гауфф (США).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер из Туниса.