Аванесян вышла во второй круг US Open, где сыграет с Остапенко

Российская теннисистка Элина Аванесян с победы стартовала на Открытом чемпионата США. В матче первого круга она обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:2, 1:6, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Аванесян допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету Корне девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем круге Аванесян встретится с латвийкой Еленой Остапенко, которая в своём матче первого круга обыграла итальянку Ясмине Паолини.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер из Туниса.
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