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Джокович без особых проблем вышел во второй круг US Open

Джокович без особых проблем вышел во второй круг US Open
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Сербский теннисист Новак Джокович с победы начал US Open. В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:0, 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Джокович выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Мюллера четыре эйса, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Джокович встретится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом, который в своём матче первого круга обыграл Итана Куинна.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 06:05 МСК
Александр Мюллер
84
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		2 3
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Комментарии
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