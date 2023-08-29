«Я чувствовала, что правила нарушаются». Гауфф раскритиковала судейство US Open

Шестая ракетка мира теннисистка из США Кори Гауфф раскритиковала судейство US Open во время матча первого круга с немецкой спортсменкой Лаурой Зигемунд.

Во время третьего сета американская теннисистка долго возражала судье матча, обвиняя её в неспособности обеспечить соблюдение правил её соперницей, Зигемунд дважды получила предупреждение за медленную игру.

«Я чувствовала, что правила нарушаются. Вот почему многие игроки злятся, когда фиксируются нарушения времени, потому что один судья пропускает их, а другой более строго следит за временем.

Я думаю, что теннис должен быть более строгим в отношении правил для всех, независимо от ситуации.

Я изо всех сил старалась не позволять эмоциям взять над собой верх.

Это был тяжёлый матч, я показывала не лучший теннис. Лора непростой противник. Она борется до конца, и это то, что она сделала сегодня.

Мне удалось преодолеть множество невзгод, поэтому я довольна тем, как мне удалось пройти через это», – сказала Гауфф сразу после матча.