Зигемунд: нет никаких сомнений в том, что я медленная, но я так играю не против соперника

35-летняя теннисистка из Германии Лаура Зигемунд признала, что играет медленно, но отрицает, что это была тактика, направленная на то, чтобы сбить с толку её соперницу, американку Кори Гауфф, а также раскритиковала болельщиков, которые приветствовали каждую её ошибку.
«Я очень разочарована тем, как люди сегодня обошлись со мной. Я боец. Никогда ничего не делала против публики, сохраняла спокойствие, даже не сделала жеста против публики. Они не уважали меня, не уважали то, как я играла, не уважали того игрока, которым я являюсь.
Нет никаких сомнений в том, что я медленная. Нет никаких сомнений в том, что мне нужно быть быстрее. Но я так играю, я делаю это сама по себе, а не против соперника», – сказала Зигемунд сразу после матча.
Напомним, Кори Гауфф раскритиковала судейство US Open во время матча первого круга с немецкой спортсменкой из-за нарушения правил Зигемунд.
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