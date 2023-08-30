Вера Звонарёва сыграет с Андеасом Мисом в миксте на US Open

Российская теннисистка Вера Звонарёва выступит в соревнованиях в миксте на Открытом чемпионате США. Её партнёром будет немец Андреас Мис.

Спортсменам в первом круге предстоит встретиться с парой индонезийки Алдилы Сутджиади и индийского теннисиста Рохана Боппаны. Уже во втором круге Звонарёва и Мис могут встретится либо с четвёртыми по посеву Луизой Стефани (Бразилия) и Джо Солсбери (Великобритания), либо с американским дуэтом в составе Тэйлор Таунсенд и Бена Шелтона.

Первым по посеву стал ещё один американский дуэт: в миксте выступят в паре Джессика Пегула и Остин Крайчек. Они на старте турнира сыграют с Лаурой Зигемунд (Германия) и Сандером Жилле (Бельгия).

Соревнования в миксте на US Open начнутся в ночь с 30 на 31 августа по московскому времени. Матч Звонарёвой и Миса пройдёт в четверг, 31 августа.