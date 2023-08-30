Тревизан стала первой теннисисткой в Open Era, выигравшей матч ТБШ со счётом 0:6, 6:7, 6:7

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан (58-я ракетка мира) стала первой теннисисткой в истории Открытой эры тенниса (Open Era), одержавшей победу в матче турнира «Большого шлема» среди женщин в одиночном разряде, завершившимся со счётом 0:6, 7:6, 7:6, сообщает OptaAce.

Этим матчем стала встреча итальянки с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (78-я ракетка мира) в первом круге US Open — 2023. Эта игра продолжалась 3 часа 17 минут. За весь матч Тревизан выиграла 107 очков, а Путинцева — 118. Мартина реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, Юлия — восемь из 18.

Во втором круге итальянка встретится с девятой сеяной, чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, выигравшей Уимблдон — 2023. Ранее соперницы друг с другом не играли.