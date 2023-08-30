Даниил Медведев стал амбассадором популярной игры Rainbow Six Siege

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев стал амбассадором популярной компьютерной игры Rainbow Six Siege (тактический шутер).
«С радостью сообщаю, что присоединяюсь к команде Rainbow Six: Siege в качестве амбассадора игры! Последние восемь лет я был большим фанатом Siege, с 3000 часами игры я вхожу в топ 3% рейтинговых игроков. Не могу дождаться, когда вы все увидите, чем мы с Ubisoft (разработчик. – Прим. «Чемпионата») занимались», — написал Медведев в своих социальных сетях.
В данный момент Медведев находится в Нью-Йорке (США), где принимает участие в Открытом чемпионате США – 2023. Даниил посеян на турнире под высоким третьим номером. Ранее он одержал разгромную победу в первом круге соревнований. Встреча с венгром Аттилой Балажем завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу Медведева.
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