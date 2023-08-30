Чистил корабли и лечился у психиатров. Соперник Медведева уже выиграл главный бой в жизни

Посеянный под третьим номером на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» 27-летний Даниил Медведев сверхубедительным образом стартовал на US Open. В матче первого круга российский теннисист даже не разгромил, а откровенно разорвал венгерского спортсмена Аттилу Балажа чуть более чем за час, позволив тому за три сета записать себе в актив всего два выигранных гейма – 6:1, 6:1, 6:0. Выступавший в Нью-Йорке по защищённому рейтингу венгр оказался не в состоянии оказать Медведеву хотя бы подобие сопротивления.

Следующий оппонент Даниила на американском «Шлеме» — занимающий 69-ю строчку в рейтинге ATP австралиец Кристофер О'Коннелл. В стартовом поединке на кортах US Open 29-летний уроженец Сиднея выиграл «зелёное дерби» у своего соотечественника Макса Пёрселла – 6:4, 6:3, 3:6, 7:6.

31 августа россиянин и австралиец третий раз сойдутся в основной сетке соревнования профессионального тура. Впервые теннисисты сыграли между собой три года назад – как раз на US Open – и тогда Медведев одержал очень уверенную победу – 6:3, 6:2, 6:4. Но с тех пор О'Коннелл добился заметного прогресса, улучшил позиции в рейтинге, и их вторая встреча сложилась для Даниила гораздо более тяжёлым образом. В этом году в четвертьфинале Дохи Медведев вырвал победу у оппонента только в самой концовке решающего сета – 6:2, 4:6, 7:5. И та встреча прекрасно запомнилась первой ракетке России.

«В Дохе был очень тяжёлый матч. Мы только два раза играли, один из матчей – здесь, в 2020 году. Помню, что хорошо играл, потому что тогда я не был уверен в своей игре. Там был первый турнир после перерыва в полгода и всё такое.

В Дохе я был полон уверенности, у меня был классный турнир. Он чуть меня не обыграл, провёл великолепный матч. Очень непростой поединок. Он очень хорошо подавал, часто с выходами к сетке. Но мне это особо не мешает, если, конечно, подача не хорошая. А он подавал очень прилично.

О’Коннелл – очень сильный игрок. Не знаю, лучший ли это год в его карьере, но, кажется, у него больше побед, чем раньше, особенно если смотреть на рейтинг. Кажется, он стал стабильнее. В Дохе он здорово играл, так что ничего меньшего я от него не жду.

Увидел концовку, когда уходил с корта, он очень хладнокровно действовал на тай-брейке. Вёл в счёте, немного растерял преимущество, но всё равно добился победы. Добавить нечего. Отличный игрок, я должен показать свой максимум. Знаю, что мне нужны такие матчи на старте турнира «Большого шлема», чтобы оценить свою игру и готовность к дальнейшей борьбе», — накануне подробным образом проанализировал предстоящую встречу Медведев после разгрома Балажа.

29-летний австралиец действительно проводит свой лучший сезон на взрослом уровне. Профессиональную карьеру Кристофер начал ещё в 2011 году, и только спустя 11 лет ему удалось завершить сезон в топ-100 мирового рейтинга. По итогам прошлого года О’Коннелл оказался на 78-й позиции в рейтинге, а в нынешнем сезоне ему удалось подняться ещё выше.

Перед началом турнира Кристофер стоял на 69-й строчке, а в середине июля он занимал 67-ю позицию, что является его лучшим показателем в карьере. Практически с полной уверенностью можно утверждать, что О’Коннелл гораздо раньше добился бы серьёзных результатов в карьере, если бы не один невероятно важный момент, о котором в дальнейшем и пойдёт речь в нашем материале.

Вообще, начало теннисной карьеры складывалось для парня довольно успешным образом. В 2012 году он получил стипендию в Австралийском институте, целью которого является популяризация спорта высших достижений. Спустя два года он получил уайлд-кард на челленджер в Берни и сразу же вышел в четвертьфинал. После этого последовала серия турниров в Европе, в ходе которой он выиграл первый титул серии «фьючерс» в Хорватии. В 2016-м О'Коннелл выиграл пять «фьючерсов» и в общей сложности провёл почти 80 матчей за сезон.

Кристофер О’Коннелл Фото: Casey Sykes/Getty Images

Успешные результаты привели к тому, что в 2017 году Кристофер считался на тот момент одним из наиболее перспективных игроков своей страны, которая в те времена испытывала заметную просадку в качественных теннисистах после завершения выступлений в одиночном разряде национальной и легенды Ллейтона Хьюитта. Австралийская федерация тенниса была готова взять на себя все расходы по тренировочному процессу Кристофера. Вот только самого теннисиста не устраивало качество работы наставников, которых ему оплачивала федерация.

Тогда он принял решение переехать в Сербию, однако на европейский континент австралиец приехал с очень серьёзными проблемами медицинского характера. Из-за какой-то бактерии в лёгких он буквально не мог дышать. В такой ситуации о высоких результатах не могло быть и речи. В Белграде он побывал у многих врачей и в конце концов смог побороть недуг. Но с теннисом на время австралийцу пришлось завязать.

После выздоровления он вернулся на родину, но проблемы со здоровьем не оставили молодого спортсмена. Обратно в Сербию он вернулся с новым осложнением – больными коленями. Сербские специалисты смогли установить, что нагрузка на колени шла из-за слишком большой мышечной массы, которая к тому же мешала Кристоферу быстро передвигаться по корту во время розыгрышей.

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О`Коннеллу пришлось сбрасывать вес и восстанавливать суставы, что снова привело к большому перерыву в его карьере. 2018-й год полностью выпал из теннисной карьеры парня – и по итогам того сезона фамилия Кристофера отсутствовала в рейтинге ATP как таковая. Он был вынужден вернуться в Австралию, чтобы заработать денег на своё восстановление. Он устроился простым рабочим, чистил корабли, получая почасовую оплату, чтобы заработать деньги на возвращение к мечте и продолжать играть в теннис.

Ко всем перечисленным выше проблемам Кристофера постоянно беспокоило ещё и обсессивно-компульсивное расстройство. Этот диагноз ему поставили австралийские врачи. Такая болезнь встречается у многих людей, в том числе не застрахованы от неё и знаменитости. Например, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм в эпизоде документального сериала рассказывал, как на его жизнь влияет ОКР.

«Я так хорошо убираюсь дома, но, честно говоря, не уверен, что моя жена действительно так ценит это. Когда все уже в постели, я обхожу, чищу свечи, включаю свет до нужного уровня, проверяю, везде ли прибрано», — говорил Бекхэм.

Схожим образом расстройство психики проявлялось и у австралийского теннисиста. «Перед играми у него всё должно быть идеально и находиться на своём месте. Все вещи отглажены, кровать заправлена, стул стоит на своём месте. Он всегда точно знал, где должна находиться каждая вещь. И не дай бог, кто-то на миллиметр её переставит. Это вводило Кристофера в глубокое нервозное состояние.

Теннисист постоянно посещал психиатров. Один из них прикрепил ему на шорты металлический круг, который не был закруглён до конца и обязал его смотреть на него более 50 раз в день. И только тогда Крис понял, что не всё в жизни должно быть идеально, принял это и освободился от мешающей ему психической болезни», — отмечалось в материале PlayerZone Tennis Academy, где и проходил становление Кристофер.

Кристофер О'Коннелл после выигранного титула Фото: keio-challenger.jp

В 2019 году Кристофер смог вернуться в Сербию и продолжить занятие теннисом, и начиная с того момента его результаты постепенно начали улучшаться. К своим 29 годам О'Коннелл не стал мировой звездой и даже не стал первой или даже второй ракеткой Австралии.

Но, учитывая всё те сложности, через которые парню пришлось пройти на пути к мечте, сам факт продолжения им спортивной карьеры уже является реальным подвигом. Чего-чего, а характера Кристоферу уж точно не занимать. И именно с таким бойцом Медведеву предстоит сыграть в четверг в матче второго круга US Open.