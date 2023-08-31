Елена Рыбакина без борьбы вышла в 3-й круг US Open — 2023

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина без борьбы вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.

Во втором раунде US Open Рыбакина должна была сразиться с прошлогодней четвертьфиналисткой турнира, представительницей Австралии Айлой Томлянович, однако соперница казахстанки снялась с соревнований.

Следующей соперницей Рыбакиной в Нью-Йорке станет 33-летняя представительница Румынии Сорана Кырстя (30). Напомним, в первом круге американского мэйджора Елена разгромила представительницу Украины Марту Костюк со счётом 6:2, 6:1.

Женский US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.