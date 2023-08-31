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Людмила Самсонова уверенно вышла в 3-й круг US Open — 2023

Людмила Самсонова уверенно вышла в 3-й круг US Open — 2023
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15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.

В матче второго круга Самсонова (14) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 75-ю ракетку мира, немку Тамару Корпач. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 18 минут. Самсонова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Корпач три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в 1/8 финала US Open Самсонова сразится с победительницей матча Янина Викмайер (Бельгия, LL) — Мэдисон Кис (США, 17).

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 20:25 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Тамара Корпач
75
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
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