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US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 1 сентября, состоится пятый игровой день Открытого чемпионата США. Будут сыграны некоторые матчи третьего круга в мужских соревнованиях.

Американец Томми Пол и испанец Алехандро Давидович-Фокина начнут своё противостояние около 19:30 мск.

Ещё один представитель США, Тейлор Фритц, сыграет не раньше 2:00 мск. Американец сразится с чешским теннисистом Якубом Меншиком.

Трёхкратный обладатель US Open серб Новак Джокович выйдет на корт не раньше 4:00 мск. Джоковичу будет противостоять соотечественник Ласло Джере.

US Open – 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Около 19:00

Томми Пол (США, 14) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21)

Около 19:30

Бен Шелтон (США) – Аслан Карацев (Россия)

Около 21:00

Адриан Маннарино (Франция, 22) – Фрэнсис Тиафо (США, 10)

Чжан Чжичжэнь (Китай) – Ринки Хидзиката (Австралия, WC)

Около 21:30

Доминик Штрикер (Швейцария) – Бенжамен Бонзи (Франция, WC)

Не раньше 1:00

Борна Гойо (Хорватия) – Иржи Веселы (Чехия)

Не раньше 2:00

Якуб Меншик (Чехия) – Тейлор Фритц (США, 9)

Около 3:30

Ласло Джере (Сербия) – Новак Джокович (Сербия, 2)