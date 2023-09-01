US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 1 сентября, состоится пятый игровой день Открытого чемпионата США. Будут сыграны некоторые матчи третьего круга в мужских соревнованиях.
Американец Томми Пол и испанец Алехандро Давидович-Фокина начнут своё противостояние около 19:30 мск.
Ещё один представитель США, Тейлор Фритц, сыграет не раньше 2:00 мск. Американец сразится с чешским теннисистом Якубом Меншиком.
Трёхкратный обладатель US Open серб Новак Джокович выйдет на корт не раньше 4:00 мск. Джоковичу будет противостоять соотечественник Ласло Джере.
US Open – 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня
Около 19:00
Томми Пол (США, 14) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21)
Около 19:30
Бен Шелтон (США) – Аслан Карацев (Россия)
Около 21:00
Адриан Маннарино (Франция, 22) – Фрэнсис Тиафо (США, 10)
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Ринки Хидзиката (Австралия, WC)
Около 21:30
Доминик Штрикер (Швейцария) – Бенжамен Бонзи (Франция, WC)
Не раньше 1:00
Борна Гойо (Хорватия) – Иржи Веселы (Чехия)
Не раньше 2:00
Якуб Меншик (Чехия) – Тейлор Фритц (США, 9)
Около 3:30
Ласло Джере (Сербия) – Новак Джокович (Сербия, 2)
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