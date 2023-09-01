Жабер — о словах Касаткиной про алкоголь: если будем с ней играть, я сама принесу бутылку

Пятая ракетка мира 29-летняя теннисистка из Туниса Онс Жабер иронично отреагировала на слова 14-й ракетки мира российской спортсменки Дарьи Касаткиной, которая ранее заявила, что не знает, как можно отключиться от мыслей о теннисе без помощи алкоголя.

«Если мы будем с ней играть, я ей сама принесу бутылку. Прослежу, чтобы она много пила», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Напомним, в третьем круге Открытого чемпионата США — 2023 Касаткина сыграет с 97-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Гретье Миннен, а Жабер на этой стадии турнира встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой (31-я в рейтинге WTA). Женский турнир US Open — 2023 завершится 9 сентября. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.