Потапова проиграла во втором круге US Open в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндс не смогла пробиться в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.

В матче второго раунда US Open Потапова с Маттек-Сэндс проиграли паре Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Синьюй Ван (Китай) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Потапова и её напарница один раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 15. Их соперницы выполнили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали семь брейк-пойнтов из девяти.

Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлыми победительницами US Open являются теннисистки из Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.