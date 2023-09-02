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Потапова проиграла во втором круге US Open в парном разряде

Потапова проиграла во втором круге US Open в парном разряде
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Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндс не смогла пробиться в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.

В матче второго раунда US Open Потапова с Маттек-Сэндс проиграли паре Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Синьюй Ван (Китай) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Потапова и её напарница один раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 15. Их соперницы выполнили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали семь брейк-пойнтов из девяти.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 22:10 МСК
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Б. Маттек-Сэндс А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 5
3 		7 7 7
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Шувэй С. Ван

Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлыми победительницами US Open являются теннисистки из Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

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