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Борис Собкин прокомментировал завершение карьеры Джоном Иснером

Борис Собкин прокомментировал завершение карьеры Джоном Иснером
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о завершившем карьеру американце Джоне Иснере. Позавчера он провёл последнюю игру одиночного разряда в карьере. В матче второго круга US Open Иснер в пяти сетах уступил своему соотечественнику Майклу Ммо со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 6:7 (7:9). Собкин также прокомментировал вылет с турнира Стефаноса Циципаса, Хольгера Руне и Каспера Рууда.

«Конечно, вылет таких игроков, как Руне, Рууд и Циципас, — преимущество для Джоковича, однако не очень большое. По мере нарастания напряжения ему будет сложнее проходить соперников. Но мы знаем, что Новак может обыграть абсолютно любого теннисиста.

Что касается Иснера, то это экстраординарный игрок. У него отличные физические данные и подача. Особенно опасной была именно вторая подача с сильным вращением и отскоком. Он также очень прилично играл на земле.

Джон войдёт в историю трёхдневным матчем на Уимблдоне. Очень жаль, что он уходит. Иснер пользовался уважением, но время берёт своё. Спасибо ему за всё и удачи», — сказал Собкин в эфире спортивного радио «Движение».

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