Джастин и Хейли Бибер посетили матч Кори Гауфф на US Open — 2023

Известный музыкант Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер посетили матч шестой ракетки мира 19-летней американки Кори Гауфф в третьем круге Открытого чемпионата США – 2023.
На матче также присутствовал звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер, который сидел рядом с четой Биберов.
Напомним, в матче третьего круга Гауфф (6) со счётом 3:6, 6:3, 6:0 обыграла 32-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс (32). Следующей соперницей Кори на домашнем турнире «Большого шлема» станет чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки (WC).
Отметим, что Гауфф набрала отличную форму к домашнему мэйджору. В середине августа Кори выиграла крупнейший титул в карьере – стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
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