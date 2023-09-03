Видеообзор выхода Дарьи Касаткиной в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 14-я ракетка мира, в субботу, второе сентября, впервые с 2017 года вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Спортсменка в матче третьего круга в двух сетах обыграла 97-ю ракетку мира из Бельгии Гретье Миннен.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором выхода Дарьи Касаткиной в 1/8 финала US Open.
Данное видео доступно на Youtube-канале US Open Tennis Championships. Права на него принадлежат US Open.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Дарья Касаткина поборется с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, второй ракеткой мира. По победам в личных встречах спортсменок россиянка уступает со счётом 2:4: последний матч с Соболенко в третьем круге турнира в Цинциннати в августе 2023 года Касаткина также проиграла.
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