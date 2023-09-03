Видеообзор уверенной победы Соболенко над Бюрель в третьем круге US Open

В субботу, второго сентября, белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, одержала уверенную победу над 62-й ракеткой мира из Франции Кларой Бюрель в третьем круге Открытого чемпионата США. За весь матч белоруска отдала сопернице только два гейма.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором уверенного выхода Арины Соболенко в 1/8 финала US Open.

Данное видео доступно на Youtube-канале US Open Tennis Championships. Права на него принадлежат US Open.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Арина Соболенко поборется с 14-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной. Ранее у спортсменок было шесть личных встреч, в которых по победам лидирует белоруска со счётом 4:2. В частности, Соболенко была сильнее Касаткиной в третьем круге проходившего месяц назад турнира в Цинциннати (США).