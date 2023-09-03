Кудерметова и Самсонова проиграли во втором круге US Open в паре

13-е сеяные на Открытом чемпионате США-2023 в женском парном разряде россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова проиграли американке Дженнифер Брэйди и бразильянке Луизе Стефани в матче второго круга — 6:7 (6:8), 7:5, 4:6. Игра прошла на 12-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 2 часа 44 минуты.
Кудерметова и Самсонова сделали семь эйсов, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из 10. Их соперницы пять раз подали на вылет, пять раз ошиблись на подаче и реализовали один из двух брейк-пойнтов. Всего по ходу матча Кудерметова и Самсонова выиграли 125 очков, а Брэйди и Стефани — 120.
За несколько часов до этой игры Самсонова проиграла в третьем круге в одиночном разряде американке Мэдисон Кис. Кудерметова выбыла из борьбы в одиночке ещё в первом круге.
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