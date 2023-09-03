Видеообзор поражения Свитолиной от Пегулы в 3-м круге US Open — 2023

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2023.

В матче третьего круга Свитолина (26) со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле (3).

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Пегула по ходу встречи выполнила девять эйсов, реализовала три брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. На счету Свитолиной — четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт и четыре двойные ошибки.