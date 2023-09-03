Жабер: видела, что у Боузковой проблемы с ногой. Заставляла её двигаться как можно больше

Пятая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала победу над представительницей Чехии Мари Боузковой (31-я ракетка мира). Матч закончился победой Жабер со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3.
«Это был очень тяжёлый матч. Мы обе играли очень хорошо. Мари не хотела останавливаться. Она отличная теннисистка. Это тяжёлый вид спорта, никогда не хочется сдаваться. Я уважаю её за упорство. В какой-то момент я подумала: «У Мари действительно травма?» Я не была уверена. Потом увидела, что у неё были проблемы с ногой. Я старалась заставить её двигаться как можно больше. Я знаю, что это нехорошо, но я пыталась выиграть матч», — сказала Жабер после матча.
В четвёртом круге представительница Туниса встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (23-я ракетка мира).
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