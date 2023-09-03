Свитолина: когда я вернулась в тур, хотела войти в топ-100, а сейчас близка к топ-20

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина оценила своё выступление в WTA-туре после возвращения.

«Если честно, когда я начинала играть в марте, то ставила цель войти в топ-100 (улыбается). Безусловно, я довольна своими матчами. Конечно, были и разочарования, и, вспоминая их сегодня, я хотела бы сыграть лучше, например, в полуфинале Уимблдона.

Но, в конце концов, я и не ожидала от себя такого высокого уровня на Уимблдоне. На «Ролан Гаррос» я тоже сыграла очень уверенно. В целом я очень довольна турнирами и сезоном, я близка к возвращению в топ-20. Да, я вынесу из этого сезона много положительного», — сказала Свитолина на пресс-конференции после поражения в третьем круге US Open – 2023.