Ига Свёнтек — Елена Остапенко: текстовая трансляция матча четвёртого круга US Open

Сегодня, 4 сентября, состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором за выход в четвертьфинал будут бороться друг с другом первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и 21-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко. Встреча теннисисток запланирована последним, четвёртым запуском на Стадионе Артура Эша и начнётся приблизительно в 4:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Иги Свёнтек и Елены Остапенко за выход в четвертьфинал US Open.

Ранее у теннисисток было три личные встречи: во всех из них победа оставалась за латвийской спортсменкой. Елена Остапенко побеждала Игу Свёнтек на траве в Бирмингеме в 2019 году и на харде в Индиан-Уэллсе (2021) и Дубае (2022).