Свёнтек – о поражении: удивлена, что мой уровень резко упал, я потеряла контроль над собой

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек прокомментировала своё поражение в четвёртом круге Открытого чемпионата США.
«Против меня она всегда хорошо играет. Но я удивлена, что мой уровень резко упал. Обычно, когда я играю плохо, то это происходит в начале матча – а потом я прибавляю или просто нахожу решение проблем. Но в этот раз всё было совершенно наоборот.
Действительно не знаю, что случилось с моей игрой. Внезапно я почувствовала, что потеряла контроль над собой. Нужно изучить этот вопрос, потому что я не понимаю, почему начала так много ошибаться.
Я недовольна результатами на «Больших шлемах» на харде в этом сезоне. В целом в этом сезоне я показывала довольно стабильный уровень, за исключением некоторых матчей.
Я счастлива, что теперь у меня будет время на тренировки, потому что мне это очень нужно, мне этого не хватает. Из-за травмы и турниров по ходу сезона у меня не было на это время.
Я счастлива, что теперь смогу перезагрузиться и провести время немного по-другому, чем в туре», – сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.
Теннисистка из Латвии Елена Остапенко в матче 1/8 финала со счётом 3:6, 6:3, 6:1 одолела Игу Свёнтек.
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