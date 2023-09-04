Остапенко – о победе над Свёнтек: просто старалась усложнить ей жизнь

21-й ракеткой мира из Латвии Елена Остапенко прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек в четвёртом круге US Open.

«В матчах против Иги я всегда жду упорной борьбы. Я понимала, что надо действовать агрессивно, потому что ей это не нравится. В третьем сете я чаще входила в корт и лучше подавала.

Она прекрасная теннисистка, которая очень стабильно выступает, особенно в последние годы. Я знала, что она будет испытывать дополнительное давление из-за статуса первой ракетки мира. Кажется, теперь она потеряет первую строчку.

Я просто старалась усложнить ей жизнь, показывать свой теннис и бороться за каждое очко», – сказала Остапенко на послематчевой пресс-конференции.