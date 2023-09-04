Гилберт: на данный момент никто не играет лучше, чем Джокович, Алькарас и Синнер

Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт поделился мыслями о нынешнем состоянии итальянского мужского тенниса и высоко оценил уровень Янника Синнера.
«Сегодня Италия как никогда близка к победе в турнире «Большого шлема». Посмотрите на Янника Синнера, с ним сегодня Даррен Кэхилл. Для меня он находится на другом уровне даже по сравнению с Маттео Берреттини.
Если Янник покажет свой лучший теннис, я не знаю, кто сможет его победить, но ему ещё предстоит сделать последний шаг.
В Италии победы в матчах челленджеров придают уверенности, помогают больше всего на свете. Всё началось оттуда.
Давайте посмотрим на цифры: у нас четыре американца в 1/8 финала, но, если вы спросите меня, сможет ли один из них победить Джоковича, Алькараса или Синнера, я скажу вам, что это сложно. Если вы спросите меня, сможет ли кто-нибудь из них выиграть титул, я скажу вам, что это сложно. Но мне бы этого очень хотелось.
Мы приближаемся, но на данный момент никто не играет лучше, чем Джокович, Алькарас и Синнер. Этих троих игроков нужно победить, следом я добавлю Медведева, а после – американцев», – приводит слова Гилберта Tennis 365 со ссылкой на Super Tennis.
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