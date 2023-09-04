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Корне: то, что происходит с Халеп, совершенно возмутительно. Правосудие для Симоны!

Корне: то, что происходит с Халеп, совершенно возмутительно. Правосудие для Симоны!
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Бывшая 11-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне критически высказалась об очередном переносе рассмотрения допингового дела бывшей первой ракетки мира из Румынии Симоны Халеп. Спортсменку отстранили от соревнований год назад, но вердикт по её делу всё ещё не вынесен.

«То, что происходит с Симоной, совершенно возмутительно. Нужно как можно быстрее разобраться в этой безумной ситуации. И я не понимаю, почему она окружена такой тишиной. Правосудие для Симоны!» — написала Корне в своих социальных сетях.

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг. По делу теннисистки пока проходят слушания. Халеп неоднократно жаловалась на медлительность следствия.

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