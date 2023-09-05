Жабер: надеюсь, Соболенко останется 1-й ракеткой, пока я не доберусь и не займу её место

Представительница Туниса Онс Жабер высказалась о том, что белоруска Арина Соболенко станет первой ракеткой мира.

«Честно говоря, я очень рада за Арину. Она это заслужила. Она очень сильный игрок. Я тренировалась с ней. Сильная подача. Я думаю, она заслуживает первую строчку. Она уже давно это заслужила.

Однозначно, вчерашний матч был очень интересным. Не так много людей удивлены тем, что Елена может проводить потрясающие игры. В этом и прелесть WTA – находить разных героев. Честно говоря, мне нравится, как Арина со своей страстью играет на корте. Вы можете это почувствовать. Надеюсь, Соболенко останется первой ракеткой, пока я не доберусь туда и не займу её место», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Напомним, Жабер в матче четвёртого круга проиграла китаянке, 23-й ракетке мира Чжэн Циньвэнь.