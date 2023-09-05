Вудбридж раскритиковал Медведева за поведение в матче с де Минором

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж раскритиковал Даниила Медведева, который собрал вещи и покинул корт после первого сета матча 1/8 финала US Open с австралийцем Алексом де Минором.

«Это странная ситуация в матче. Сет, 31-я минута, Медведев уходит с площадки, забрал всю свою сумку… зачем вам так долго уходить с площадки? Это не перерыв в туалет, он меняет полную экипировку? Разве это не должно быть в определённое время? Я говорю вам, я думаю, что нашему спорту действительно нужно что-то делать с этим. Этого не должно быть, я умоляю наших чиновников вмешаться и прекратить всё это, потому что это изменения в динамике матчей, которых быть не должно. Это не очень хорошо телекомментаторов. Это такая раздражающая часть игры. Ты не должен был этого делать. И судья позволяет ему выйти сухим из воды», — приводит слова Вудбриджа Yahoo Sports.

В четвертьфинале Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым.