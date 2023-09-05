Соболенко — о Циньвэнь: ей нечего терять, поэтому она показывает свой лучший теннис

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мнением о своей сопернице по четвертьфиналу китаянке Чжэн Циньвэнь.

«Мы пару раз с ней тренировались, она показывает великолепный теннис. Форхенд очень мощный. И бекхэнд тоже. Она здорово подаёт, хорошо двигается.

Ей нечего терять, поэтому она показывает свой лучший теннис. Она здорово играла против Онс. Предыдущие матчи я не смотрела, но сейчас она здорово играет. Надо быть готовой ментально и физически, что у неё будут виннеры в матче со мной. Надо сосредоточиться больше на себе, чем на ней. Если я покажу свою игру, то у меня будет шанс выиграть.

А звание первой ракетки ничего не меняет. Да, я была второй, стала первой. Это здорово, великолепное достижение. Это одна из целей. Приятно говорить, что я номер один, но это ничего не меняет. Всё равно ведь надо показывать свой лучший теннис. Может даже быть тяжелее, потому что соперницам нечего терять и они играют на максимуме.

Я на этом не фокусируюсь, это спортивный рейтинг. Любой может обыграть любого. Стараюсь фокусироваться на себе, улучшать свою игру и делать всё, чтобы показывать свой лучший теннис в каждом матче», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.