US Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня
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Сегодня, 5 сентября, пройдёт девятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. Стартуют четвертьфинальные матчи турнира, в которых встретятся Елена Остапенко из Латвии с американкой Кори Гауфф и Сорана Кырстя (Румыния) с Каролиной Муховой из Чехии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
Теннис. US Open — 2023, женщины. Расписание девятого игрового дня
Елена Остапенко (Латвия, 20) – Кори Гауфф (США, 6) – начало матча чуть позже 19:00 мск.
Сорана Кырстя (Румыния, 30) – Каролина Мухова (Чехия, 10) – начало матча примерно в 2:00 мск.
Женский хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
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