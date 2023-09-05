US Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня

Сегодня, 5 сентября, пройдёт девятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. Стартуют четвертьфинальные матчи турнира, в которых встретятся Елена Остапенко из Латвии с американкой Кори Гауфф и Сорана Кырстя (Румыния) с Каролиной Муховой из Чехии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Теннис. US Open — 2023, женщины. Расписание девятого игрового дня

Елена Остапенко (Латвия, 20) – Кори Гауфф (США, 6) – начало матча чуть позже 19:00 мск.

Сорана Кырстя (Румыния, 30) – Каролина Мухова (Чехия, 10) – начало матча примерно в 2:00 мск.

Женский хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.