Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня

US Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня
Комментарии

Сегодня, 5 сентября, пройдёт девятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. Стартуют четвертьфинальные матчи турнира, в которых встретятся Елена Остапенко из Латвии с американкой Кори Гауфф и Сорана Кырстя (Румыния) с Каролиной Муховой из Чехии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Теннис. US Open — 2023, женщины. Расписание девятого игрового дня

Елена Остапенко (Латвия, 20) – Кори Гауфф (США, 6) – начало матча чуть позже 19:00 мск.

Сорана Кырстя (Румыния, 30) – Каролина Мухова (Чехия, 10) – начало матча примерно в 2:00 мск.

Женский хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

Турнирная сетка
Календарь
Материалы по теме
«Улыбнись, если скоро станешь номер один». Поздравление Соболенко от Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android