Медведев — об игре в 1/8 финала: жёсткий матч, я не лучшим образом переношу жару

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением после матча 1/8 финала с австралийцем Алексом де Минором.

«Жёсткий матч, потому что условия были жёсткими. Очень большая влажность, тяжело. Ещё на тренировке, за четыре часа до матча понял – боже мой, будет тяжко. Всем сегодня здесь будет тяжко.

Кто-то лучше переносит жару, кто-то хуже. Я не самым лучшим образом, но в то же время мне кажется, что довольно неплохо с ней справлялся. Смог повысить свой уровень, последние три сета были потрясающими, так что я очень рад. Надеюсь, и дальше смогу так же играть.

Этот матч принёс удовлетворение, потому что последние два раза он меня обыгрывал. Это были равные матчи, но он хорошо играл. Сегодня в первом сете казалось, что он вообще не промахивается, в отличие от меня. Даже если я попадал, он всё равно играл на потрясающем уровне. Я думал – вау, да он меня просто уничтожает.

Поэтому счёт был таким. Всегда приятно перевернуть такой матч, это придаёт уверенности на следующие матчи.

Я редко делаю твинеры, которые попадают. С Баэсом сделал один и почти выиграл очко. Я не большой фанат твинеров, даже на тренировках делаю их больше шутки ради. Но для него сегодня была хорошая возможность. Я немного не успевал и просто сделал его. Выиграл, зрители захлопали. В следующем гейме я снова взял потрясающее очко, такое заводит. Здорово, что сделал это в таком непростом моменте», – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.