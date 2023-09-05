Дмитриева прокомментировала выход Рублёва в четвертьфинал US Open

Советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала выход Андрея Рублёва в четвертьфинал US Open, где он встретится с соотечественником Даниилом Медведевым.

«Было понятно, что Рублёв сильнее этого британского мальчика Дрэйпера. Хотя британец очень перспективный, мощный и резкий, но в нужный момент ошибётся. Игра получилась равной. В третьем сете, при равном счёте 1:1 по партиям, Андрей очень неудачно начал — проиграл свою подачу.

И вот это был переломный момент: при счёте 2:0 в третьем сете он заиграл рационально и контролировал свои действия. Он перестал раздражаться на себя, кричать и бить себя в грудь. Собрался, настроился — это сразу почувствовал Дрэйпер.

Рублёв заиграл хорошо, а британец начал играть хуже. Дальше уже было всё ясно. Андрей в неплохой форме, но мне показалось, что он смягчил свою игру — играл не так остро. Дрэйпер был опаснее, но ошибался в нужный момент», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.